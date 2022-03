Neben der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Baugebiet "Am Schwanberg" in Rödelsee galt es auch, den Flächennutzungsplan zu ändern. Dieser Änderung stimmte der Gemeinderat nun nach der Abwägung der Stellungnahmen zu. Jetzt geht der Plan zur Genehmigung ans Landratsamt.

Die meisten Abwägungen zu den Stellungnahmen traf der Gemeinderat einstimmig. In den Äußerungen des Amtes für Ländliche Entwicklung, der Regierung von Unterfranken oder des Regionalen Planungsverbandes wurde unter anderem die Notwendigkeit der Größe des Baugebiets hinterfragt. Hier gab es zu den getroffenen Abwägungen jeweils zwei Gegenstimmen.

Die gab es auch beim Thema Hochwasserschutz. Dabei ging es um den Mühlbach als Flutgraben. Gemeinderat Ralf Warm (Freie Liste Fröhstockheim) wünscht sich dazu ein aktuelles Gutachten zur hydraulischen Leistungsfähigkeit.

Zum neuen Baugebiet "Am Schwanberg" informierte Zweiter Bürgermeister Bernd Lussert, der die Sitzung leitete, dass das Staatliche Bauamt Würzburg sein grundsätzliches Einverständnis zur Lage der Baustellenzufahrt erteilt hat. Die Baustraße werde zwischen dem Tennisplatz und dem TSV-Vereinsheim errichtet. Auf dieser Fläche entstehen nach Beendigung der Baumaßnahmen künftig Sportanlagen. Als vorbereitende Maßnahme zur Einrichtung der Baustraße wurden in diesem Bereich bereits Sträucher vom Bauhof zurückgeschnitten. Der Rückschnitt wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Kitzingen abgestimmt.

Die Kosten für die Baustraße und deren späteren Rückbau belaufen sich laut Verwaltungsangeben auf etwa 180.000 Euro. Die Gemeinde will versuchen, auch diese Kosten über die Sonderbaumaßnahme "Kreisverkehrsplatz" abzuwickeln. Die gesonderte Baustellenzufahrt sei auch deswegen erforderlich, weil die Tartan- und Tennisplätze noch so lange betrieben werden müssen, bis nach dem Rückbau der Baustraße im vorderen Bereich des Grundstücks an die neuen Sportanlagen entstehen können.

In Bereichen, wo bereits archäologische Funde kartiert sind, achtet das Landesamt für Denkmalpflege besonders darauf, ob archäologische Spuren oder Funde zu verzeichnen sind. Nachdem am Kreuzungsknotenpunkt "Staatsstraße 2420/Jahnstraße/Mainbernheimerstraße" ein Bodendenkmal kartiert ist, wird es Anfang April archäologische Untersuchungen geben.