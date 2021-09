Marktsteft vor 1 Stunde

Vor Scheunentor gezündelt

In der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, kam es in der Herrnstraße in Marktsteft zu einer versuchten Brandstiftung. Bislang Unbekannte verbrannten an einem Scheunentor eine Zeitung. Das Tor hatte bereits Rußspuren und es hätte aufgrund der Trockenheit im Scheuneninneren durchaus zu einem Vollbrand führen können, wie die Polizei schreibt.