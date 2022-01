Der Mann kann es nicht lassen. Immer wieder hat sich der 54-Jährige ohne Fahrerlaubnis ans Steuer eines Autos gesetzt und ist erwischt worden. Im Juli 2021 war es wieder einmal soweit. Der Mann wurde auf der Bundesstraße 22 im Auto seiner Frau geblitzt, die nicht mitfuhr. Dieses Foto wurde teuer.

1800 Euro (120 Tagessätze zu 15 Euro) muss der Mann zahlen – wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weitere 150 Euro (30 Tagessätze zu fünf Euro) belasten die Familienkasse zusätzlich. Die muss die Frau zahlen, wegen des "fahrlässigen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis".

Vor Richterin Patricia Finkenberger waren die beiden nach einem Einspruch gegen einen Strafbefehl gelandet. "Die Geldstrafe ist doch ein bisschen hoch für das, was ich verdiene", begründete der 54-Jährige seinen Einspruch. "Die 120 Tagessätze werden es schon sein müssen", bekam er mit Blick auf die einschlägigen Vorstrafen zu hören. Das sah der Mann dann auch ein und folgte dem Rat des Gerichts, den Einspruch zurückzunehmen und Ratenzahlung zu beantragen. "Das wird nicht mehr vorkommen", sagte er noch und betonte, dass seine Frau von der Fahrt nichts mitbekommen habe.

Ehefrau trägt eine Mitschuld

Die war gleich als nächste dran und bestätigte die Aussagen ihres Mannes. Sie habe geschlafen, die Autoschlüssel waren – wie immer – am Schlüsselbrett. Dass ihr Mann gefahren sei, habe sie erst mitbekommen, als er ihr das Bild der Verkehrskontrolle gezeigt habe.

Am fahrlässigen Zulassen kam sie dennoch nicht vorbei. "Sie hätten den Schlüssel wegsperren müssen", sagte Finkenberger, gerade weil die Ehefrau die Vorgeschichte ihres Mannes und dessen Drang, sich ans Steuer zu setzen, gekannt habe. Den Rat, den Einspruch auf die Höhe des Tagessatzes zu beschränken, nahm die Frau an. Finkenberger passte den Tagessatz den finanziell engen Verhältnissen an und setzte ihn auf fünf Euro fest. Unterm Strich bleibt damit ein Minus von rund 2000 Euro in der klammen Familienkasse.