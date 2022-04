"Die saufen rund um die Uhr. Erst hoch die Tassen und dann geht es los: Schreiereien, Pöbeleien und Beleidigungen sind der Normalfall." So hat eine Angeklagte die Situation in einer Kitzinger Wohnanlage beschrieben. In der kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Am Abend des 23. Oktober 2021 war es wieder einmal so weit: Am Ende war die Polizei da. Der Anlass: Ein 53-Jähriger klagte nach Angriffen über Kopf- und Rückenschmerzen.

Eine 31-Jährige soll den Mann so geschubst haben, dass er stürzte und sich an Kopf und Rücken verletzt hat. Danach soll der Lebensgefährte der Frau den Mann noch gegen eine Tür gedrückt und mit beiden Händen gewürgt haben. Beide erhielten einen Strafbefehl wegen Körperverletzung. Dagegen legten sie Einspruch ein. Es kam also zur Verhandlung vor dem Amtsgericht in Kitzingen.

Angeklagte streiten erst alles ab

"Da ist nichts dran", sagten die Beiden auf der Angeklagebank und ließen kein gutes Haar an dem "angeblichen Opfer". "Der säuft rund um die Uhr, baggert alles an, was weiblich ist", sagte die Frau. Und der Lebensgefährte bestätigte: "Der pöbelt regelmäßig die Leute an." Auch bei seinem Besuch im Oktober sei er "rotzevoll" gewesen. Die 31-Jährige wollte von Schubsen nichts wissen. Der 38-Jährige schon gar nichts von Würgen.

Davon aber sprach der 53-jährige Frührentner als Zeuge. Er habe von einem Kumpel den Auftrag gehabt, einen E-Scooter aus der Wohnung der beiden Angeklagten zu holen und bei sich unterzustellen. Die Frau sei ihn sofort angegangen: "Ohne ein Wort zu sagen, hat sie mich einfach so geschubst." Er sei auf den Hinterkopf gefallen, sagte er, habe Kopf- und Rückenschmerzen gehabt. Wenig später habe ihn der Freund der Frau gegen die Tür gedrückt und mit beiden Händen am Hals gewürgt. Diese Version bestätigte ein 51-jähriger, ebenfalls zum Tatzeitpunkt nicht ganz nüchterner Frührentner.

"Riesengeschrei" wegen eines geliehenen Rollers

Dennoch bieben die Angeklagten zunächst bei ihren Aussagen. Es habe Stress wegen des geliehenen Rollers gegeben und ein Riesengeschrei. Das sei es aber auch schon gewesen. "Wenn ich den geschubst hätte, würde der anders aussehen", sagte die 31-Jährige. Und der 38-Jährige sagte: "Ich habe ihn gepackt, aber nicht am Hals."

Nach einer Unterbrechung und einem weiteren Zeugen hörte sich alles ein bisschen anders an. "Ich komme an den beiden Zeugen nicht vorbei", machte Richterin Patricia Finkenberger den beiden Angeklagten klar. Sie empfahl dringend, den Einspruch gegen den Strafbefehl mit seinen moderaten Strafen zurückzunehmen. Es dauerte ein bisschen, dann aber stimmten beide Beschuldigten zu.

Damit gilt der Strafbefehl. Das heißt, die Frau zahlt für ihren Schubser 450 Euro (30 Tagessätze zu 15 Euro), der Mann für den Griff zum Hals 750 Euro (50 Tagessätze zu 15 Euro). "Passt scho", sagte der Mann. "Ich brauch jetzt einen Schnaps", sagte die Frau und beiden waren weg.