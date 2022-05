Zum Wechsel des Sommerfahrplans 1982 setzte die damalige Deutsche Bundesbahn (DB) ihre Absicht um und stellte die Bedienung ihres Haltepunktes Sickershausen am 22. Mai 1982 ein.

Der Einspruch des SPD-Ortsvereins konnte die Verantwortlichen in der Bundesbahndirektion Nürnberg nicht mehr umstimmen. Das Alternativangebot, ersatzweise Bahnbusse zur Anbindung an den Kitzinger Bahnhof einzusetzen, scheiterte an den örtlichen Verhältnissen, die ein Wenden der Busse ausschlossen.

Die DB begründete ihre damalige Entscheidung mit einem bestehenden verkehrspolitischen Zwang und einer dramatischen Verengung öffentlicher Haushalte. In der Direktion hielt man vielmehr einen etwa 500 Meter langen Fußweg in die benachbarte Siedlung für zumutbar und bot ersatzweise eine neue nahegelegene Bushaltestelle an.

Als die Bahnstrecke 1854 eröffnet worden war, lag Sickershausen als verkehrstechnisch bedeutungsloses Dorf zwar am Schienenstrang, ein Anschluss erfolgte jedoch nicht.

Der Sommerfahrplan der DB verzeichnete im Jahr 1953 von Kitzingen ausgehend das 5,5 Bahnkilometer entfernt gelegene Mainbernheim als nächsten Halt. Das änderte sich nach einer Meldung in den Tageszeitungen als der Haltepunkt zum Sommerfahrplanwechsel 1955 eingerichtet wurde. Der Fahrpreis nach Kitzingen: 30 Pfennige einfach.

In dürren Worten wird angekündigt, dass die Inbetriebnahme zugleich mit dem Sickershäuser Wasserfest anlässlich der Eröffnung der Fernwasserversorgung 1954 in den Tanzsälen der beiden örtlichen Gaststätten gefeiert werden soll.

In den folgenden Jahren wurde der Haltepunkt regelmäßig von Personenzügen mit Minutenhalten angefahren. Im Sommer 1959 hielt der erste Zug bereits um 5.12 Uhr, ihm folgten über den Tag verteilt fünf weitere Halte, der letzte um 20.19 Uhr. In der Gegenrichtung nach Kitzingen hielten ebenfalls sechs Züge, der erste um 6.32 Uhr.

Alle anderen Eil-, D- und F-Züge fuhren naturgemäß mit hoher Geschwindigkeit über die Trasse, die das Dorf mit fortschreitender Wohnbebauung in zwei Teile teilte. Unmut herrschte im Dorf vor allem, da die DB bei der Einrichtung der Bahnsteige auf umfangreiche Hand- und Spanndienste aus dem Dorf baute, die später auf rund 10.000 D-Mark beziffert wurden. Zudem war die Einrichtung der Haltestelle mit der Auflassung zweier Bahnübergänge und eines Fußgängerüberweges als Gegenleistung verbunden.

Recht unspektakulär verlief der Samstag mit den letzten Halten. Zwei altgediente Elloks der Baureihe E18 (118) kamen am Spätnachmittag, absolvierten ihren kurzen Halt und rollten mit ihren metallfarbenen Silberlingen weiter zur nächsten Bahnstation. Ein- und Ausstiege gab es keine, zu einer Verabschiedung fand sich ebenfalls niemand an den Bahnsteigen ein. Die DB-Haltestelle Sickershausen war nach nur 27 Betriebsjahren zu Ende.