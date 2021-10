"Die erste von vielen Hürden ist genommen und wir drängen darauf, dass gebaut wird" – Das sagte Bürgermeister Volkhard Warmdt in der Wiesenbronner Ratssitzung am Dienstagabend in der Sporthalle zum Stand der Dinge in Sachen Radwegebau zwischen Wiesenbronn und Rüdenhausen. Die Realisierung der Trasse entlang des Aussiedlerhofes scheint unter bestimmten Voraussetzungen möglich, da sie auch mit den Behörden und der Polizei abgestimmt wurde. Nachdem der Radweg auf dem alten Plan auf der südlichen Seite der Verbindungsstraße zwischen den beiden Ortschaften eingezeichnet war, ist er nun auf der Nordseite geplant.

Markus Kreßmann verwies darauf, dass auf dieser Seite auch ein vier Meter breiter Erdweg vorhanden ist "und deshalb ist ein zusätzlicher Ausbau des Radwegs als landwirtschaftlicher Weg nicht notwendig", wie Reinhard Fröhlich meinte. Das war auch die Haltung der übrigen Ratsmitglieder, die geschlossen für den Radweg mit einer Breite von 2,50 Metern stimmten. Warmdt kündigte an, dass er mit Rüdenhausens Bürgermeister Gerhard Ackermann darüber reden werde, wie die Gemeinde den Ausbau plane.

Gremium grundsätzlich für einen Aufzug im Rathaus

"Sanierung und Barrierefreiheit" stehen auf dem Plan für das historische Rathaus, wobei in der Ratssitzung über die Ausbaustufe diskutiert wurde. Da für die Barrierefreiheit neben einem Aufzug auch eine Rampe beim Eingang, ein entsprechendes WC und der geeignete Stellplatz vorhanden sein müssen, sind relativ hohe Investitionen nötig, "wenn alle Punkte erfüllt werden", wie Frank Ackermann befürchtete.

Bei der Diskussion zu einem Aufzug, für den sich Carolin Wegmann und Katrin Stenger stark machten, verwies Jan von Wietersheim darauf, dass die Bürger und Bürgerinnen an den Ratssitzungen teilnehmen wollen "und ein Aufzug macht Sinn", ergänzte Bürgermeister Warmdt. Ein Beschluss dazu wurde nicht gefasst, der Aufzug wurde grundsätzlich befürwortet.

Sanierung von Schotterwegen

Die Sanierung von Schotterwegen ist nach Worten des Bürgermeisters ein Anliegen der Landwirtschaft. Es wurden deshalb verschiedene Abschnitte in Augenschein genommen, wobei sich heraus gestellt habe, dass der Weg am Wald entlang Vorrang habe. Reinhard Fröhlich regte an, beim Ausbau auf die Wasserführung zu achten und Hendrik Wenigerkind wollte erst mit dem Förster die Frage klären, ob noch Käferholz aus dem Wald abgefahren werden müsste.

Angebote zur Sanierung liegen nach Aussage des Bürgermeisters schon vor. Der Abbau des teilweise maroden Wildschutzzauns am Waldrand sollte nach Ratsbeschluss im Dezember 2020 erst nach Absprache mit dem Weinbauverein erfolgen. In der Sitzung am Dienstagabend votierte das Ratsgremium einhellig für den Abbau des Zauns ohne die Absprache mit dem Verein.

Gestattungsvertrag für die TraumRunde

Für einen Abschnitt der Wiesenbronner TraumRunde wurde ein Gestattungsvertrag notwendig, der einstimmig gebilligt wurde. Dabei geht es um eine Strecke auf Casteller Gemarkung im Bereich des Trautbergs, die auf privaten Grund verläuft und von Wiesenbronner Rundenbeteiligten gemäht wird. Diskutiert wurde auch über den Straßenübergang, der nach Meinung von Ratsmitgliedern beim Trautberg am sichersten sei, da oben auf der Kuppe zu schnell gefahren werde.

"Wir sollten die TraumRunde nicht in Frage stellen", fasste der Bürgermeister die Grundhaltung des Ratskollegiums zusammen. Er gab bekannt, dass für den Vertrag eine einmalige Zahlung von 300 Euro und ein jährlicher Betrag von 100 Euro für die Nutzung des privaten Wegabschnitts notwendig werde.

Die drei VG-Gemeinden bewerben sich für Glasfaser-Förderung

Zum Glasfaserausbau informierte Warmdt, dass ab 2023 ein neues Förderprogramm durch den Bund aufgelegt werde, bei dem sich die drei VG-Gemeinden Groß- und Kleinlangheim und Wiesenbronn gemeinsam bewerben werden. Der Ausbau wird mit 90-prozentiger Förderung durch den Bund über die Bühne gehen, etwa zwei Jahre dauern und für Endkunden kostenlos sein, lautete die weitere Bekanntgabe.

Einstimmig beschlossen wurde eine neue Satzung für die Hundesteuer. Die Kosten für den ersten Hund betragen nun 30 Euro, für den zweiten 40 und für jeden weiteren und einen Kampfhund 50 Euro. Die Gemeinde bat um Verständnis für die neuen Kosten, "aber die Verwaltung muss kostendeckend arbeiten und eine Anpassung der Gebühren war dringend notwendig", so der Hinweis des Bürgermeisters.

Bürgerversammlung am 19. November

Die Friedhofsglocke wird in einer Maueraussparung der Aussegnungshalle im Friedhof installiert, "womit das Thema Turm ad acta gelegt ist". Alle Ratsmitglieder waren damit einverstanden. Im Bereich der Rückhaltebecken wurden Stufen ausgebaggert und repariert.

Am Ende des öffentlichen Teils präsentierte der Bürgermeister das Buch "Genisafund aus der Synagoge von Wiesenbronn", das auch zeige, wie wichtig die Synagoge für das jüdische Leben in Wiesenbronn gewesen sei.

Die Bürgerversammlung findet am 19. November um 19.30 Uhr in der Sporthalle nach der 3-G-Regel statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Sportverein sorgt für die Bewirtung.