Volkach vor 53 Minuten

Von Sprachkurs bis Workout

In die digitale Welt eintauchen und sich ausprobieren? Beim Indian Balance, beim Impro-Theater, bei Latin Percussion, beim Handlettering, beim Sprachkurs Japanisch oder bei Mnemotechniken? Kein Problem, die Vhs Volkach I Gerolzhofen macht es zwischen dem 4. und 6. Oktober, jeweils von 17 bis 21 Uhr, möglich. Diese digitalen Schnuppertage finden in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Aschaffenburg, Landkreis Haßberge, Bad Kissingen und Hammelburg, Rhön und Grabfeld, Kahlgrund-Spessart, Karlstadt und dem Sternenpark Rhön statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Den Teilnehmenden entstehen keinerlei Kosten, denn die Gebühren für die Kurse übernehmen die Volkshochschulen.