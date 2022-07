Im Rahmen der Projektarbeit der Klasse 9 der Mädchenrealschule Volkach hatte sich eine Arbeitsgruppe als praktischen Teil für die Ausarbeitung eines Workshops zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit in den 6. Klassen entschieden.

Da der Geographielehrplan Klasse 6 das Thema Energieerzeugung aufgreift, bot es sich an, in diesem Rahmen die Problematik zu besprechen. In drei Gruppen aufgeteilt, erfuhren die Mädchen viel Wissenswertes über die Insel Samsö, erneuerbare Energien und die Mehrfachnutzung von wertvollen Rohstoffen.

Die Schülerinnen aus der 9. Jahrgangsstufe hatten jeweils zu einem Bereich konkrete, anschauliche Materialien wie Plakate, ein Kreuzworträtsel, ein Quiz und einen Kleidertauschbasar vorbereitet. Während bei der Text- und Plakatauswertung sehr konzentriert gearbeitet wurde, war die Atmosphäre beim Tauschbasar eher locker und die Anprobe mitgebrachter Kleidungsstücke bereitete allen großen Spaß. Der Impuls, Sachen nicht immer gleich zu entsorgen, kam bei den jüngeren Schülerinnen gut an. Am Ende der Unterrichtsstunde bedankten sich die 6. Klassen mit riesigem Beifall, was den Schülerinnen der 9. Klasse zeigte, dass sich ihre Mühe gelohnt hatte.

Von: Uschi Gremler (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)