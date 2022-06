Iphofen vor 1 Stunde

Von Neuntöter bis Mönchsgrasmücke

Der Iphöfer Mittelwald entlang des Wehrbaches Richtung Birklingen war das Ziel einer lehrreichen Vogelstimmenwanderung des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) Kitzingen. Ausgehend vom Landschaftssee in Iphofen führten Klaus Sanzenbacher, LBV-Kreisvorsitzender, Martin Günzel als Vogelstimmenexperte und Heinz Weigand als Ortskundiger die Hobby-Ornithologen vorbei an Kneippbecken und Seen hinauf in den Kalbsbergwald. Zunächst jedoch konnte auf den Spitzen der wegbegleitenden Bäume mehrfach Neuntöter gesichtet und ausführlich bewundert werden. Auch eine Feldlerche stieg auf und erfreute die Vogelkundler ebenso wie einige Goldammern mit ihrem wohltönenden Gesang. Trotz der morgendlich frischen Temperatur von anfänglich nur 5 Grad Celsius sangen Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Gartengrasmücke, Waldlaubsänger und Buchfink im Mittelwald für die Vogelschützer dann aufgeweckt um die Wette. Der Rückweg führte die Teilnehmer vorbei am Rödelseer Waldkindergarten und der Forellenzuchtanlage zur Aussichtsplattform über der Weinlage Iphöfer Kalbsberg, von der aus man einen wunderbaren Blick auf Weinberge und Ort hatte.