Die Inzidenz-Zahlen gehen runter, Lockerungen schreiten voran. Daher hat die Vhs Volkach auch wieder mit dem Präsenz-Unterricht begonnen und ein abwechslungsreiches Sommerprogramm erarbeitet. In den Monaten Juli und August finden viele neue und beliebte Kurse statt, im Freien, in Vhs-Räumen, aber auch online.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns – wenn auch im kleineren Rahmen – solange die Zahlen passen, uns sowohl in Räumen als auch natürlich im Freien aufhalten können“, betont Susanne Holst-Steppat, Leiterin der Vhs Volkach. Das facettenreiche Angebot reicht von Sagen und Mythen der Münchner Altstadt und Spurensuche im Gaibacher Schlosspark über den Umgang mit modernen Medien bis hin zu Seniorentanz, Nordic Walking oder Wildgans Qi Gong, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Unterteilt ist das 19 Kurse umfassende Sommerprogramm 2021 der Vhs Volkach in die vier Bereiche Kultur, Moderne Medien, Gesundheit und Junge Vhs.

Anmeldungen werden erbeten über die Homepage www.vhs-vo-geo.de oder per Mail unter info@vhs-vo-geo.de oder telefonisch unter Tel.: (09381) 40128. Es wird darauf hingewiesen, dass auch für gebührenfreie Kurse eine Anmeldepflicht gilt, zudem gelten die behördlichen Vorschriften für die Durchführung von Kursen zum jeweiligen Zeitpunkt.

Gesundheit & Sport und Tanz startet am 30. Juni

Meditation und Achtsamkeit, 211-5105V, ab Mittwoch, 30. Juni, je 19 bis 20.15 Uhr, 7x, 55 Euro, Haus der Familientherapie, Fahr, Gaby Kuhmann

Seniorentanz zu flotter Musik, 211-2552V, ab Donnerstag, 1. Juli, je 14 bis 15.30 Uhr, 5x, 15 Euro Mainschleifenhalle MZWR, Gerlinde Dittmann

TaiJi Grundstufe, 211-5210V, ab Donnerstag, 1. Juli, je 18 bis 19 Uhr, 5x, 21,50 Euro, Freibadgelände, Volkach, Alexander Kaufmann

Hilfe bei Verstopfung, Durchfall, Erschöpfung & Co., 211-5411V, Freitag, 2./9. Juli, je 18.30 bis 21.15 Uhr, 2x, 47 Euro, Vhs Volkach, Bahnhofstr. 5, 1. Stock, V3, Weihong Yang

Bewegen statt schonen - ganzheitlich und effektiv, je 6x, 26 Euro 211-5200V, ab Montag, 5. Juli, je 19 bis 20 Uhr, 211-5201V, ab Dienstag, 6. Juli, je 17.45 bis 18.45 Uhr an/ in der Turnhalle Mädchenrealschule, Volkach, Gabriele Fuchs

Nordic Walking - Vormittagskurs, 211-5258V, ab Mittwoch, 7. Juli, je 10 bis 11 Uhr, 5x, 21,50 Euro, Treffpunkt: Am Schwimmbad, Fahrer Straße, Volkach, Heike Rudolph

Nordic Walking - Nachmittagskurs, 211-5259V, ab Donnerstag, 8. Juli, je 17 bis 18 Uhr, 5x, 21,50 Euro, Treffpunkt: Am Schwimmbad, Fahrer Straße, Volkach, Heike Rudolph

Essstörungen - Entstehung, Mittwoch, 14. Juli, 19.30 bis 21 Uhr, gebührenfrei, Schelfenhaus Hörsaal, Gaby Kuhmann

Wildgans Qi Gong, 211-5304V, Freitag, 16./23. Juli, 18.30 bis 21.15 Uhr, 2x, 47 Euro, Musikschule Volkach– Studio 1, Bahnhofstrasse 5; Weihong Yang

Kultur-Führungen startet am 3. Juli

Rendezvous der Bilder. Meisterwerke aus der Neuen Pinakothek., 211-2631V, Samstag, 3. Juli, 14.30 bis 16 Uhr, Museum Georg Schäfer, Brückenstraße 20, Schweinfurt., 8 Euro, Susanne Holst-Steppat

Online-Vortrag: Sagen, Mythen und Geschichte(n) der Münchner Altstadt, 211-C10V, Do, 8.Juli, 5 Euro, 17 bis 18 Uhr, Online Vortrag über Edudip, Barbara Feige

Spurensuche im Gaibacher Schlosspark, 211-1011V, Samstag, 24. Juli, 16 bis 18 Uhr, 5 Euro, Treffpunkt: Vor dem Eingang zum Schloss Gaibach, Diana Metzner

Gaibach - kleiner Ort mit großer Geschichte, 211-1010V, Freitag, 30. Juli, 16 bis 18 Uhr, 5 Euro, Treffpunkt: vor der Kirche, Margit Hofmann

Häuser der Volkacher Altstadt, (Fortsetzung Teil 3), 211-1935V, Freitag, 6. August, 17 bis 18.30 Uhr, gebührenfrei, Treffpunkt: Marktplatz, Volkach; Margit Hofmann

Häuser der Volkacher Altstadt (Fortsetzung Teil 3), 211-1936V, Sonntag, 8. August, 14.30 bis 16 Uhr, gebührenfrei, Treffpunkt: Marktplatz, Volkach; Margit Hofmann

Moderne Medien startet am 14. Juli

Einführung Smartphone und Tablet, 211-2110V, Mittwoch, 14. Juli, 17 bis 20.30 Uhr, 1x, Hotel zur Rose, Tagungsraum, 35 Euro; Dipl. Ing. Bernd Laqua

Moderne Medien - Smartphone, Tablet, PC, 211-2111V, Mittwoch, 21. Juli, 17 bis 20.30 Uhr,1x, Hotel zur Rose, Tagungsraum, 350 Euro; Dipl. Ing. Bernd Laqua

Digitale Fotografie für Einsteiger, 211-2200V, Samstag, 24. Juli, 10 bis 17 Uhr, 1x, Vhs Volkach, Bahnhofstr. 5, 1. Stock, V3, 69 Euro; Christoph Kirchner