Kitzingen vor 1 Stunde

Von Jugendlichen angespuckt

Bereits am 26. Dezember wurde ein 64-jähriger Spaziergänger in Kitzingen durch zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren im Vorbeigehen unvermittelt angespuckt. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Getroffen wurde der Mann am Hosenbein. Die Jugendlichen konnten im Anschluss durch eine Streife der Polizeiinspektion aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.