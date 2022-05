Volkach vor 51 Minuten

Von James Bond bis Dschungelbuch: Symphonisches Blasorchester lädt zur Pfingstserenade

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, lädt das Symphonische Blasorchester Volkach (SBO) unter Leitung von Manuel Scheuring zur Pfingstserenade auf den Volkacher Marktplatz ein. Los geht das Open-Air-Konzert um 20.30 Uhr; falls das Wetter nicht mitspielt, findet das Konzert in der Mainschleifenhalle statt, heißt es in der Ankündigung.