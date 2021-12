Kitzingen vor 55 Minuten

Von Euphonium bis Querflöte

Der Kunstpreis der Jugend ist seit vielen Jahren Tradition im Landkreis Kitzingen. Der künstlerische Wettbewerb wird im Wechsel in den Bereichen Musik, Gestaltung und Literatur organisiert. In diesem Jahr war die Musik an der Reihe, schreibt das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung.