Rüdenhausen vor 1 Stunde

Von der Straße abgekommen und im Graben gelandet

Ein 72-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen mit seinem Pkw von der Autobahn kommend auf der Bundesstraße 286 in Richtung Rüdenhausen gefahren, als er aus bislang unklarem Grund in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei beschädigte der Skoda-Fahrer ein Hinweisschild und landete letztendlich im Straßengraben. Es entstand ein Schaden von circa 2800 Euro.