Mainstockheim vor 1 Stunde

Von der Straße abgekommen und gegen Mauer geprallt

Am Montagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2270 kurz nach Ortsausgang von Mainstockheim in Richtung Dettelbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrer eines VW kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer, heißt es im Polizeibericht. Hierbei verletzte sich der Mann schwer und wurde durch einen Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Mainstockheim war mit neun Helfern vor Ort. Um den verunfallten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.