Ob CSI Las Vegas oder Professor Börne aus Münster – die Arbeit eines Rechtsmediziners fasziniert viele Menschen. Wie spannend ist die Arbeit eines Rechtsmediziner tatsächlich, was sind seine Aufgaben und Tätigkeiten? Dr. Ulrich Preiß vom Institut für Rechtsmedizin Würzburg entführt am Donnerstag, 31. März, 19.30 Uhr, im Schelfenhaus in Volkach in die Welt der Rechtsmedizin und gibt anschauliche Einblicke in seine Tätigkeit, heißt es in der Ankündigung der Stadt Volkach.

Der kostenfreie Vortrag ist Teil der Wintervortragsreihe des Würzburger Universitätsbundes Würzburg. Die Reihe „Hörsaal on Tour“ bietet über 70 Fachvorträge pro Jahr, in denen aktuelle Themen aus allen Fakultäten der Würzburger Universität vorgestellt werden. Auch in Volkach macht der „Hörsaal on Tour“ immer wieder regelmäßig Station, so auch im aktuellen Frühjahrsemester der Vhs Volkach I Gerolzhofen. Außerdem verfolgt die Vortragsreihe auch das Ziel, einen direkten Dialog zwischen Bevölkerung und Wissenschaft zu ermöglichen.

Der zweite Vortrag in Volkach findet am Mittwoch, 6. April, ebenfalls um 19.30 Uhr, im Schelfenhaus statt. Dr. Gerrit Himmelsbach, Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte, spricht zum Thema „Sichtbarkeit der Geschichte auf dem Lande": Historische Bildstöcke, Sühnekreuze, Denkmäler, Wegweiser und dergleichen begegnen uns überall an Straßen und Wegen. Ihre Entstehung kann einen religiösen oder rechtlichen Hintergrund haben. Oft spiegeln sich in ihnen Kriegsereignisse oder Katastrophen wider. Dr. Himmelsbach beleuchtet die Zusammenhänge von lokaler und überregionaler Geschichte abseits der Stadt.

Die Veranstaltungen sind öffentlich und kostenfrei.

Anmeldung erforderlich unter Tel.: (09381) 40128 oder unter vhs@volkach.de . Alle Termine stehen auch im Internet unter www.vhs-vo-geo.de oder www.unibund.de