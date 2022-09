Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Von der Kunigundenkapelle Buch zur Kreuzkapelle Bieberehren

Unter der Wanderleitung von Hans Jochen Schreyer starteten 16 Teilnehmer der NaturFreunde Kitzingen zu einer 11km langen Wanderung ab der Kunigundenkapelle Buch auf den "Alten Berg" bei Burgerroth, die auf einen Plateau 50m über den Gollachtal steht. Vorher hatten wir eine kleine Führung durch die Kapelle, wo wir Wissenswertes über die Entstehung der Kapelle etwa um 1230 mit Besichtigung des dreiteiligen spätbarocken Hochaltares, der Unterkapelle und den freigelegten Fresken erfuhren. Bestaunt wurde auch die 1000-jährige Sommerlinde, ein naturgeschütztes Naturdenkmal, die direkt neben der Kapelle steht. Der Stamm ist in vier Teilen gespaltet, innen komplett hohl und wird mit Eisenstangen abgestützt. Weiter ging es dann bergab, vorbei an den Kunigundenstein, der sich 200m südöstlich von der Kapelle befindet, mit den Abdrücken der Hände, den Knien und der Füße der Heiligen. Beim Abstieg ins Gollachtal passierten wir eine wunderschöne Steinriegellandschaft und wanderten weiter der Gollach entlang nach Bieberehren zur Kreuzkapelle auf den Eulenberg. Vorbei an der Ölbergkapelle, die den Anfang des Leidensweges Jesu darstellt, stiegen wir entlang der 14 Stationen des Kreuzweges 240 Stufen hinauf zur der Wallfahrtskapelle Heilig-Kreuz aus dem Jahre 1852, ein kleiner neugotischer Hausteinbau mit seitlichen Türmchen, im Inneren mit einem Altar und Holzkreuz versehen. Von hier aus hatten wir einen herrlichen Ausblick über Bieberehren und das Gollachtal. Auf Feld- und Wiesenwegen ging es wieder zurück zur Kunigundenkapelle. In Aub wurde dann der Schlusshock eingelegt, wo wir den Tag gemütlich ausklingen ließen.