Bei der Ganztagsbetreuung von Schülern steht Bayern an drittletzter Stelle. Schlechter sind laut Andreas Gaß von der Geschäftsstelle des Bayerischen Gemeindetags München nur Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Doch der Bund habe einen Anspruch festgeschrieben, deswegen sollten die Kommunen rechtzeitig die Weichen stellen.

Bei der Kreisverbandsversammlung des Gemeindetags in Iphofen kam ob des neuen Ganztagsförderungsgesetzes keine große Freude bei den anwesenden Bürgermeistern auf. Doch es gilt, das Bundesgesetz innerhalb der Fristen umzusetzen. Der Bund sage, jedes Kind habe einen Anspruch, erklärte Andreas Gaß. Eine Gemeinde könne nun berechnen, wie hoch der Bedarf tatsächlich sei.

Wenn die Betreuung zum Beispiel auch Übungsleiter aus Sportvereinen übernehmen könnten, sei es gut. Wenn es aber Erzieher oder Erzieherinnen sein müssten, dann werde es spannend, meinte Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner zum Personalbedarf.

Neben dem Wunsch nach einer Grundsteuer C für unbebaute, aber baureife Grundstücke ging es in der Kreisverbandsversammlung um Sitzungen kommunaler Gremien in Corona-Zeiten. Nach wie vor seien Ratssitzungen oder Bürgerversammlungen möglich, erläuterte Andreas Gaß. Wichtig sei, dass die Teilnahme an Sitzungen kostenfrei sein müsse, um das demokratische Mitwirkungsrecht ausüben zu können. Geforderte Tests müssten also von der Kommune zur Verfügung gestellt werden oder vor Sitzungen angeboten werden.

Bürgerversammlungen bis März 2022

Wenn heuer keine Bürgerversammlung mehr stattfinde, sei dies kein Rechtsverstoß. Derzeit gilt: Diese kann bis Ende März 2022 nachgeholt werden.

Bei Gemeinderatssitzungen gebe es verschiedene Möglichkeiten. Ferienausschüsse oder Sonderausschüsse könnten aber nicht unbegrenzt tagen. Das sei verfassungswidrig, erklärte Gaß.

In der Kreisverbandsversammlung stellte sich Peter Fersch, neuer Kreisgeschäftsführer des VdK-Kreisverbands Kitzingen, vor. Landrätin Tamara Bischof informierte über aktuelle Entwicklungen zu Corona. Aus ihrem Haus stellte Sachgebietsleiter Michael Goller die Einführung der digitalen Bauakte vor.

Angriff im Netz

Über Informationssicherheit und Cyberabwehr referierten Sachgebietsleiter Mike Mancik und die Informationssicherheitsbeauftragte Simone Thomalla-Ossenkemper. Nicht ohne Grund, denn eine Woche vor der Bundestagswahl habe es einen DDoS-Angriff auf eine Website einer Verwaltungsgemeinschaft gegeben, um deren Verfügbarkeit zu stören. Im Oktober erst sei ein unerlaubter Zugriff durch einen Bot-Netz-Angriff auf eine Verwaltungsgemeinschaft erkannt worden.