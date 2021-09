Mönchsondheim vor 1 Stunde

Vom Weinbau und den Kirchenburgen

Unter dem Motto "Ein ungewöhnliches Paar – vom Weinbau und den Kirchenburgen" findet am Sonntag, 19. September, von 14 bis 15 Uhr eine Führung durch das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim statt. Die Gästeführerin nimmt die Besucher laut Pressemitteilung des Freilandmuseums mit auf eine Reise durch die Geschichte des Weinbaus. Welche Bedeutung hatte der Wein seit jeher für die Region? Welche Gerätschaften brauchte der Winzer? Warum war die Weinlese für viele Helfer trotz harter Arbeit eine willkommene Abwechslung? Wo wurde der Wein zum Reifen gelagert und welche Bedingungen waren dafür optimal? Und weil zur Geschichte über den Weinbau auch immer Geschichten „aus dem Wengert“ gehören, erfährt man auch die eine oder andere Anekdote und kann rätseln, ob im Wein wirklich die Wahrheit liegt und warum man nicht an Weinfässer klopft. Die Kosten betragen drei Euro zuzüglich zum Eintrittspreis für das Museum, Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bis 17. September unter Tel.: (09326) 1224.