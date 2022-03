Das Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren ist seit Jahren ein fester Veranstaltungspunkt in der Stadtbibliothek Volkach. „Mit diesem Angebot möchten wir schon die ganz Kleinen für das Buch und das Lesen begeistern“, erklärt Bibliotheks-Leiterin Claudia Binzenhöfer. Corona bedingt musste das Bilderbuchkino zeitweilig ausfallen beziehungsweise in deutlich reduzierter Form stattfinden. Nun gibt es einen Neustart. „Für die beiden Monate März und April haben wir uns wieder besonders schöne Bilderbücher vorgenommen, die für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren gedacht sind.“

Das Bilderbuchkino startet immer um 15 Uhr, Treffpunkt ist in der Stadtbibliothek Volkach, Schelfengasse 1, und der Eintritt beträgt 3,50 Euro pro Person.

Los geht’s am Dienstag, 8. März, oder am Freitag, 11. März, mit „Krokodil und Giraffe und die große Überraschung“. Erzählt wird eine spannende Fantasiereise, opulent und detailverliebt von der Bilderbuch-Künstlerin Daniela Kulot in Szene gesetzt.

Tierisch geht’s am Dienstag, 29. März, oder Freitag, 1. April, mit „Polly Osterkuh“ weiter. Sie ist eine wirklich außergewöhnliche Kuh und rettet das Osterfest.

Kann ein Schwein fliegen? Normalerweise nicht, aber „Rosalein Schmetterschwein“ zeigt am Dienstag, 19. April, oder Freitag, 22. April, dass manchmal Wunder eben doch wahrwerden können, wenn man nur fest an sich selber glaubt.

Für das Bilderbuchkino ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos unter https://webopac.winbiap.de/volkach/index.aspx oder Webopac Volkach oder in der Stadtbibliothek Volkach, montags und donnerstags 15 bis 18 Uhr, mittwochs 15 bis 19 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr, Tel.: (09381) 809512.