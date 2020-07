Die Verantwortlichen des BRK-Kinderhauses in Kitzingen können auf ein arbeitsreiches, aber erfolgreiches Kindergartenjahr zurückblicken. Nicht nur der Einzug in das neue Gebäude stand im letzten Jahr auf der Agenda, sondern auch die Einführung einer Vollverpflegung aus der hauseigenen Frischküche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unterstützung gab es hierfür von Gwendolin Hammer von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Unterfranken, mit Sitz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg. Sie hat der Einrichtung im Rahmen des Angebots "Coaching Kitaverpflegung" vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über ein Kindergartenjahr lang bei den Planungen unter die Arme gegriffen.

Vergangenen Montag stand nun der offiziell letzte Besuch Hammers in der Einrichtung an. Gemeinsam mit Kreisgeschäftsführer Felix Wallström, BRK-Abteilungsleitung der Kindertageseinrichtungen Annett Kießlich, Hausleitung Dörte Kienbaum-Bartke und Küchenleitung Manuela Aust wurde ein Blick auf die vergangenen, sehr arbeitsreichen Monate geworfen.

Im Sommer 2018 war das Gebäude der Einrichtung noch in dem Zustand, wie es damals von den Amerikanern verlassen wurde. Heute betritt man ein mit Leben gefülltes, saniertes und modernes Kinderhaus mit eigener Großküche, deren Ausstattung es zulässt, täglich drei Mahlzeiten für rund 130 Kinder zu zaubern. Im Namen der bayerischen Ernährungsministerin Michaela Kaniber überreichte Hammer, Corona-bedingt nur im kleinen Rahmen, den Beteiligten eine Urkunde für die erbrachten Leistungen und eine erfolgreiche Teilnahme am Coaching Kitaverpflegung 2019/ 2020.

Im Rahmen des Coachings, welches im September vergangenen Jahres gestartet ist, wurde ein Vollverpflegungskonzept erarbeitet, das an die Vorgaben der deutschen Gesellschaft für Ernährung angelehnt ist und den Kindern eine ausgewogene und gesunde Ernährung ermöglicht. Täglich erhalten die Kinder ein Frühstück, eine Mittagessen und einen Nachmittagssnack frisch zubereitet aus der eigenen Küche.

Eingekauft werden die Lebensmittel ausschließlich bei regionalen Anbietern, größtenteils in Bio-Qualität, und neuerdings säen, pflanzen und ernten die Kinder einen Teil der Lebensmittel aus den eigenen Hochbeeten. Die Lebensmittel im Kinderhaus werden der Saison entsprechend ausgewählt. Hausleitung Dörte Kienbaum-Bartke und Küchenleitung Manuel Aust berichten mit einem großen Lächeln auf den Lippen, dass sich all die Mühen der letzten Monate gelohnt haben, denn "die Kinder lieben ihr Kinderhaus-Essen", so Kienbaum-Barte.

Weitere Informationen: www.kita-Coaching Kitaverpflegung.