Kitzingen vor 1 Stunde

Volltrunken im Dixi-Klo

In der Nacht zum 30. Dezember wurde in Kitzingen eine eingesperrte Person in einem Dixi-Klo mitgeteilt, heißt es in einem Bericht der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 29-jährige Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Befreien konnte er sich zwar selbst. Den Rest der Nacht musste er jedoch zu seinem eigenen Schutz in Polizeigewahrsam verbringen.