Eine Unterführung auf der Strecke von Wiesentheid nach Rüdenhausen wurde im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 statisch durch den Einbau einer Unterstützungskonstruktion ertüchtigt. Seitdem ist die Strecke für Fahrzeuge mit einer Gesamthöhe von mehr als drei Metern gesperrt.

Weil am 19. März ein zu hohes Fahrzeug, das die Unterführung trotz Sperrung passieren wollte, gegen die Konstruktion fuhr, wurde die Durchfahrt aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Die Unterstützungskonstruktion werde nun instandgesetzt, wie es in einem Schreiben der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG heißt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Mittwoch, 23. März, circa 17.30 Uhr, abgeschlossen sein.