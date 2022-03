Wiesentheid vor 16 Minuten

Vollsperrung zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen

Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zurzeit das Bauwerk (Richtungsfahrbahn Frankfurt), das die Staatsstraße St 2420 westlich der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt, neu gebaut, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu diesem Zweck muss die Staatsstraße St 2420 zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen vom 6. April, 9 Uhr, bis voraussichtlich 8. April, circa 15 Uhr, voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die B 286 gemäß der Umleitungsbeschilderung U1 in Richtung Wiesentheid und U2 in Richtung Rüdenhausen. Die Staatsstraße St 2420 bleibt auch nach Beendigung der Vollsperrung für Fahrzeuge mit einer Gesamthöhe von mehr als 3 Metern gesperrt.