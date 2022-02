Wiesentheid vor 13 Minuten

Vollsperrung zwischen Wiesentheid und Abtswind

Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen muss wegen Bauarbeiten an der Kreisstraße KT58 östlich der Anschlussstelle Wiesentheid die Straße in diesem Bereich voll gesperrt werden. Dies geht aus einer Pressemitteilung der A3 Nordbayern GmbH & Co. KG hervor.