Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen ist die Staatsstraße 2421 zwischen Rüdenhausen und Feuerbach seit dem 21. Februar bis voraussichtlich 28. Februar, circa 11 Uhr, voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die St 2420 / St 2272 (Beschilderung U1) in Richtung Feuerbach und U2 Richtung Rüdenhausen. Das teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG jetzt in einem Schreiben mit.