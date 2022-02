Wiesentheid vor 18 Minuten

Vollsperrung der Bundesstraße entfällt

Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird die Unterführung, die die Bundesstraße 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt, neu gebaut. Darüber informiert die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung. Aufgrund des schneller als geplanten Fortschritts der Arbeiten entfällt die für die Zeit von Freitag, 25. Februar, circa 20 Uhr, bis Montag, 28. Februar, 5 Uhr, angekündigte Vollsperrung der B 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid, heißt es in der Mitteilung.