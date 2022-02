Zweimal wird die B 286 für mehrere Tage gesperrt. Der Grund: Im Zuge der Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird die Unterführung, die die Bundesstraße 286 an der Anschlussstelle Wiesentheid unter der Autobahn hindurchführt, neu gebaut. Darüber informiert die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung. Zu diesem Zweck muss im Bereich des Bauwerks die B 286 vom Freitag, 18. Februar, circa 20 Uhr, bis Montag, 21. Februar, voraussichtlich 5 Uhr, sowie vom Freitag, 25. Februar, circa 20 Uhr, bis Montag, 28. Februar, voraussichtlich 5 Uhr, voll gesperrt werden.

Zunächst wird das nördliche Teilbauwerk errichtet, das die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Frankfurt der BAB A 3 tragen wird. Dies macht die aktuelle Sperrung notwendig. In der nächsten Ausbauphase, die im zweiten Quartal 2022 beginnt, wird dann das südliche Teilbauwerk der Richtungsfahrbahn Nürnberg folgen.

Die Umleitung erfolgt in Richtung Schweinfurt über die ausgeschilderte Umleitung U 6. In Richtung Neustadt an der Aisch erfolgt die Umleitung über die ausgeschilderte Umleitung U 4. Die Zufahrten zur Autobahn erfolgen ebenfalls über ausgeschilderte Umleitungsstrecken.