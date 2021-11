Die A3 wird zwischen der Anschlussstelle Wiesentheid und der Anschlussstelle Höchstadt-Nord von Samstag, 27. November, circa 20 Uhr bis Sonntag, 28. November, voraussichtlich 18 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Dies teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit.

Hintergrund ist den Angaben zufolge, dass im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth Erlangen unter anderem ein neues sogenanntes Überführungsbauwerk für einen öffentlichen Feld- und Waldweg (es heißt: BW 326b) zwischen der Anschlussstelle Wiesentheid und der Anschlussstelle Geiselwind sowie ein neues Überführungsbauwerk für einen öffentlichen Feld- und Waldweg (BW 350b) zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord errichtet werden.

Im jetzt anstehenden Arbeitsschritt werden die Stahlträger der beiden Bauwerke eingefahren und Betonfertigteile für die Fahrbahn der überführten Wege auf die Stahlträger aufgelegt. Zeitgleich werden das Bauwerk BW 332a, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Geiselwind und Hohnsberg („Hohnsberger Weg“) über die A3 überführt und das Bauwerk BW 334c, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wasserberndorf und Freihaslach überführt, abgebrochen.

Zudem werden am Bauwerk BW 347a, das bereits am 10. November unter Verkehr genommen wurde, die sogenannten Kappengerüste entfernt. Darüber hinaus werden im Rahmen der Vollsperrung Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnbereichen im Bestand durchgeführt, um diese Bereiche bis zu deren Rückbau in den Jahren 2023 beziehungsweise 2024 zu ertüchtigen.

Die aufwendige Kombination einer Vielzahl von Bauarbeiten im Rahmen einer Vollsperrung dient vor allem der Minimierung der erforderlichen Eingriffe in den Autobahnverkehr.

Umleitungen in beide Richtungen

Zu den Umleitungen teilt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG Folgendes mit: In Fahrtrichtung Nürnberg werden die Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Wiesentheid ausgeleitet und über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecken U7, U9 und U11 zur Anschlussstelle Höchstadt-Nord geführt, wo sie zurück auf die Autobahn gelangen.

In Fahrtrichtung Frankfurt wird der Verkehr an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord ausgeleitet und über die Bedarfsumleitungsstrecken U88, U90 sowie U92 zur Anschlussstelle Wiesentheid und dort zurück auf die Autobahn geführt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Am besten Rastanlage Steigerwald bis Samstag 19 Uhr verlassen

Einen wichtigen Hinweis hat die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG für Besucher der Tank- und Rastanlage Steigerwald: Den Besuchern der Tank- und Rastanlage Steigerwald wird empfohlen, mit ihren Fahrzeugen die Tank- und Rastanlage am Samstag, 27. November, bis spätestens 19 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung erst wieder am Sonntag, 28. November, voraussichtlich ab 18 Uhr möglich ist. Dies betrifft sowohl die Richtungsfahrbahn Nürnberg (Steigerwald-Süd) wie auch die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main (Steigerwald-Nord).

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.