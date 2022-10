Vollsperrung nahe A3 im Kreis Kitzingen - Bauwerk wird betoniert

An der A3 in Unterfranken kommt es zu einer Vollsperrung. Wegen Bauarbeiten wird die Kreisstraße KT 58 (Wiesentheider Straße) zwischen Wiesentheid und Abtswind zeitweilig komplett gesperrt. Das berichtet die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG. Die Maßnahme erfolgt demnach in der Zeit von Montag (24. Oktober 2022), circa 17 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch (26. Oktober 2022) circa 9 Uhr.

Sperrung nahe A3 im Kreis Kitzingen: Straße zwischen Wiesentheid und Abtswind ab Montag dicht

Grund für die Sperrung nahe der A3 sind Bauarbeiten. Nach Fertigstellung der neuen Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main läuft zwischen den Autobahnausfahrten Kitzingen-Schwarzach und Geiselwind der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg.

Hier wird unter anderem ein Teilbauwerk der Unterführung erneuert, die die Kreisstraße KT58 unter der A3 hindurchführt. Im anstehenden Arbeitsschritt wird das Bauwerk betoniert. Hierfür wird die Straße zwischen Wiesentheid und Abtswind voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die B 286 gemäß der Umleitungsbeschilderung U7 (Richtung Wiesentheid) bzw. U8 (Richtung Abtswind). "Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", erklärt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

