Das Bürgerzentrum in der Schrannenstraße 35, hatte zum Tag der Ehrenamtlichen geladen und knapp 30 Personen waren der Einladung gefolgt. Zahlreiche Beiträge, moderiert von Antje Molz vom Dachverband freier Kulturträger in Würzburg, zeigten, wie wichtig es ist, weiterhin für das Ehrenamt zu werben.

Der Tag wurde durch die Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert. Zweck der Stiftung ist die Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamtes insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Ziel des Workshops war es, Ehrenamtliche zu aktivieren und neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Michael Zink vom Vorstand des Bürgerzentrums berichtete über das Zustandekommen des Tages, gefolgt von Gabi Schmitt, die über die letzten Aktivitäten und neue Vereine und Gruppen im Bürgerzentrum berichtete.

Einige Vereine stellten sich und ihr Engagement vor, wie Jutta Heinrich über den Weltladen und ihre Arbeit. Isabella Tregel von GemeinsinnKT zeigte die Aktivitäten der Freiwilligenbörse, mit ihren zahlreichen Möglichkeiten ihren durchgeführten und aktuellen Projekten auf.

Im Workshop stellte sich heraus, dass die Jugend in den meisten Vereinen nicht präsent ist. Wie kann man die Jugend wieder in die Vereine ziehen war die Frage des Tages, aber auch wie oft es nötig ist in den verschiedenen Medien präsent zu sein um überhaupt wahrgenommen zu werden! Probleme einen Parkplatz zu finden waren Thema wie die oft mangelnde Wertschätzung des Ehrenamtes. Aber auch die positiven Aspekte des Ehrenamtes, der das soziale Gefüge, sozusagen der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält und die Dankbarkeit anderer, wenn man jemand ohne Gegenleistung hilft, waren wichtige Aspekte des Abends.

Dank der Ehrenamtskarte soll das Ehrenamt aber dennoch belohnt werden, berichtet Manuela Link vom Landratsamt. 250 Stunden im Jahr ehrenamtliche Arbeit sind nötig, um an die zahlreichen Vergünstigungen und Verlosungen zu kommen. Die gute, positive Resonanz und das gute Feedback nimmt Michael Zink in seinen Abschlussworten auf und möchte diesen Tag nun jedes Jahr einmal durchführen.

Von: Michael Zink (Vorstandsmitglied, Bürgerzentrum Kitzingen e.V.)