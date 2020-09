Bilder von Gefangenen eines NS-Konzentrationslagers mit dem Spruch "Bitte konzentriert Euch!", eine Weihnachtspostkarte mit Hakenkreuz-Glocken oder Hitler als Playmobil-Figur vor einem Verbrennungsofen - insgesamt sechs Video- und Bilddateien dieser Art postete ein Kitzinger Ende 2017 in eine WhatsApp-Gruppe. Der Gruppe nannte sich "Schwarzer Humor 0.5". Alles, was dort von dem Mann an Hakenkreuzen, Volksverhetzung und Geschmacklosigkeiten eingestellt wurde, konnten 288 weitere Gruppen-Mitglieder sehen - und weiter verschicken.

Als die Gruppe aufflog, bedeutete das viel Arbeit für die Staatsanwaltschaft: Die 289 Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland. Die strafrechtlichen Nachwehen erreichten auch das Kitzinger Amtsgericht, dort schlugen vier Fälle aus der Chat-Gruppe auf. Strafrichterin Patricia Finkenberger verschaffte sich einen Überblick, welche Strafen es bei den anderen Verfahren im Schnitt für die Hakenkreuz-Poster gibt. Ergebnis: Wer nicht vorbestraft ist, landet bei rund 90 Tagessätzen. Wobei die Höhe des Tagessatzes sich am jeweiligen Einkommen bemisst und damit individuell ist.

Über 10 000 Euro Geldstrafe

Wenn es besonders übel wird und Volksverhetzung dazu kommt - wie bei den eingangs beschriebenen Nachrichten - kann es auch mal schnell auf 270 Tagessätze gehen. In einem Kitzinger Fall lag die Höhe des Tagessatzes daher bei 40 Euro - der Verherrlicher des Nationalsozialismus musste insgesamt 10 800 Euro zahlen. Bei zwei weiteren Kitzinger Fällen dürfte es über das Strafbefehls-Verfahren ebenfalls auf hohe Geldstrafen im vierstellige Geldstrafe hinauslaufen.

Fall Nummer vier wurde diese Woche in Kitzingen verhandelt. Ein 39-Jähriger aus dem Landkreis fiel in der Chatgruppe mit einer sehr seltsamen Mischung seiner Beiträge auf: "Ein bisschen Porno, ein bisschen Hitler, ein bisschen Zillertaler Schürzenjäger", fasst das Gericht die "Schwarze-Humor"-Beiträge des Angeklagten zusammen. Mit einem langen Vorstrafenregisters war er zuletzt wegen Probleme mit Betäubungsmitteln zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung.

Während die Staatsanwaltschaft den Mann gerne hinter Gitter geschickt hätte, hat es die Kitzinger Strafrichterin bei der dreijährigen Bewährungszeit für den Familienvater, der sein Leben gerade wieder in den Griff zu bekommen scheint, belassen. Die Freiheitsstraße erhöht sich auf nunmehr sechs Monate.