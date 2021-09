Mit eineinhalbjähriger Verspätung kam die Fränkische Volkstanzgruppe Kitzingen zur Jahresversammlung in der Sickerhalle zusammen. Obwohl die letzten Tanzschritte vor 18 Monaten getanzt worden waren, sah der zweite Vorsitzende Udo Scholz ausreichend Grund allen jenen zu danken, die immer da sind, wenn jemand gebraucht wird.

Immerhin habe das Sommerfest stattgefunden, jedoch musste wegen des Austritts des Schriftführers diese Stelle kommissarisch besetzt werden. Wegen der vielen ausgefallenen Termine fiel auch der Kassenbericht mangels Kontobewegungen kurz und bündig aus.

Unter der Wahlleitung von Gerhard Bauer wählten die 28 Wahlberechtigten Wladimir Wollert zum neuen Vorsitzenden, Stellvertreter bleibt Udo Scholz.

Den Verein ausbauen

In einem ersten Statement stellte Wollert seine Vorhaben vor. Der 48-Jährige Marktbreiter will sobald wie möglich wieder mit dem Tanzen beginnen und Auftritte vorbereiten. Insgesamt geht es ihm nicht nur um den Erhalt des Vereins, er will ihn auch ausbauen. Das Leben sei zu schade, um es auf dem Sofa zu verbringen, mit diesem Vorsatz will er Auftritte organisieren und Mundpropaganda als Werbemittel zur Gewinnung neuer Mitglieder – auch an Schulen und in Kitas – einsetzen. Zudem sollen Mitglieder reaktiviert werden und wieder verstärkt an Auftritten teilnehmen.

Zunächst will Tanzmeister Hermann Hein die Auflagen und Voraussetzungen für Übungsstunden geklärt wissen. Dabei setzt die Volkstanzgruppe weiterhin auf den großen Saal im Bürgerzentrum als Übungsraum. Dort ist auch eine Weihnachtsfeier vorgesehen. Ob ersatzweise die Sickerhalle zur Verfügung steht, ist noch nicht geklärt.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Wladimir Wollert, Stellvertreter: Udo Scholz, Kassenverwaltung: Sigrid Reus, Schriftführer: Benjamin Scholz, Abteilungsleiter sind Volkstanz: Hermann Hein, Country: Marion Mai, Theater: Maja Fischels, Singgruppe: Arthur Ströhlein, Fahrten und Wandern: Irmgard Langmeier.