Volkach vor 55 Minuten

Volkachs Schützen krönen ihren neuen König

Nach langer Durststrecke trafen sich auf dem Sommerfest der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Volkach wieder viele Schützen, deren Familien und Freunde, um miteinander zu feiern. Zeitgleich mit dem Sommerfest wurde auch der Schützenkönig für 2022/2023 ermittelt. Bei traumhaftem Wetter, in toller Atmosphäre, schossen die Mitglieder des Vereins mit dem Luftgewehr um die Königswürde. Während des Schießens genossen die Anwesenden selbst gebacken Kuchen mit Kaffee bzw. am Abend Gegrilltes mit vielen verschiedenen Salaten. Nach dem Königsschießen proklamierte der 1. Schützenmeister Andreas Kaltenbach den neuen Schützenkönig, indem er die treffsichersten Teilnehmer vorgelesen und deren Ergebnisse benannt hatte. Den dritten Platz errang Felix Krönert, (der amtierende Schützenkönig war wieder vorn dabei), der zweite Platz ging an Roland Wizemann (der auch vor einigen Jahren bereits die Königskette tragen durfte), der erste Platz und somit neuer Schützenkönig wurde der 2. Schützenmeister Michael Skoda. Bei seiner kurzen Antrittsrede versprach er, dass er das Brauchtum der Volkacher Schützen mit einem Schützenumzug, Salutschüssen und einer Königsfeier hochhalten möchte.