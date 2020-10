Die geplante Mitmachaktion,die im Rahmen des Grünflächenmanagements und des neuen Konzepts "Grünes Band Volkach" am Freitag, 23. Oktober, 14 Uhr, stattfinden sollte, muss angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung ausfallen. Ein Nachholtermin wird rechtzeitig bekannt gegeben, schreibt die Stadt Volkach in einer Pressemitteilung und bittet um Verständnis.

Das Rathaus Volkach ist ab Montag, 26. Oktober, bis weiteres nur noch nach Terminvereinbarung zu erreichen. Die Bürger werden gebeten, sich per E-Mail an: stadt@volkach.de oder unter Tel.: (09381) 40110 an das entsprechende Fachamt oder das Bürgerbüro der Stadt Volkach wegen einer Terminabklärung zu wenden.

Die Touristinformation Volkacher Mainschleife im Eingangsbereich des Rathauses bleibt von dieser Maßnahme ausgenommen und ist weiterhin zu den normalen Öffnungszeiten oder unter Tel.: (09381) 40112 erreichbar.