An großen Themen hat es in der jüngsten Sitzung des Volkacher Stadtrates nicht gemangelt. Die Investoren stellten ihre Idee für ein neues MainQuartier vor, das auf dem ehemaligen Baywa-Gelände entstehen wird, der Stadtrat verabschiedete einstimmig den Haushalt und nahm eine Unterschriftenliste von Obervolkachern mit Kritik am neuen Baugebiet entgegen. Und dann kam zu später Stunde noch ein Antrag der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) Volkach zur Umgehungsstraße. Jahrelang das wohl meistdiskutierte Thema der Stadt.

Fraktionssprecher Herbert Römmelt forderte mit dem Antrag die Stadt auf, alles zu unternehmen, damit der Freistaat Bayern die Ortsumgehung Volkach-Gaibach in die Dringlichkeitsstufe I des Staatstraßenausbauplans stuft. Derzeit laufe das Verfahren des neuen Ausbauplans. Er verwies darauf, dass die Ortsumgehung im Jahr 2011 in die Dringlichkeitsstufe II aufgenommen worden war. Und Römmelt erinnerte an den Stadtratsbeschluss von 2017: "Auf einen vom Freistaat Bayern angebotenen Bau einer Umgehung durch Übernahme einer Sonderbaulast durch die Stadt Volkach wurde nach jahrelangen Verhandlungen und Diskussionen verzichtet."

Die Notwendigkeit dieser Umgehung sei aber trotz des Verzichts im Stadtrat und in der Bevölkerung mehrheitlich anerkannt gewesen, sagte der FWG-Sprecher. Zudem betonte er, dass die Verkehrsbelastung dieser Straße – außerhalb von Corona – zugenommen habe und künftig deutlich steigen werde. Insbesondere wenn der Ausbau der B 286 Richtung Süden nicht weitergeführt werde.