Volkach vor 33 Minuten

Volkachs erster Mehrgenerationenplatz

Älter werden und aktiv bleiben, dabei ergonomisch abgestimmte Übungen an der frischen Luft machen und das auch noch kostenfrei: Ab sofort ist dies möglich auf Volkachs erstem Mehrgenerationen-Platz. Auf Antrag von Anja Hirt wurden vom Stadtrat für dieses Jahr Haushaltsmittel eingestellt und für 18 000 Euro spezielle Fitness-Geräte angeschafft, die der städtische Bauhof auf dem Spielplatz an der Schaubmühl-Wiese am Bach installiert hat.