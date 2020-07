Volkacher wollen mehr Umweltthemen, aber keinen Umweltbeirat

So etwas, wie bei dem am Main geplanten Stelzenhotel, will der Volkacher Stadtrat nicht noch einmal erleben. Da waren sich die Vertreter aller Fraktionen in der Stadtratssitzung am Montagabend einig. Denn einig waren sich auch ihre Vorgänger im Herbst 2017 gewesen, als sie mit 20:0 Stimmen den Plänen von Ralph Düker zustimmten, der an der Mainlände ein Hotel auf Stelzen bauen wollte. Wie stark das am Willen der Bevölkerung vorbeiging, zeigte sich beim Bürgerentscheid: 80 Prozent lehnten den Hotelbau am Main ab. Zwar ging es dabei nicht nur um Naturschutz, aber darauf lag der Fokus.

Den Fokus generell mehr auf Umweltthemen richten, möchten nicht nur die Grünen, sondern alle Fraktionen hatten sich bereits in der konstituierenden Sitzung dafür ausgesprochen. Die Frage ist nur, wie. Für einen Umweltreferenten hatte sich die CSU stark gemacht, die Grünen versuchten es nun per Antrag auf einen Umweltbeirat als "unabhängiges und beratendes Gremium". Dessen fünf bis acht Mitglieder könnten vom Stadtrat gewählte Vertreter aus Natur- und Landschaftsschutz, Jagd, Forst- und Landwirtschaft, Fischerei und Bienenzucht sein, schwebte den Grünen vor. Doch ihr Vorschlag überzeugte neben den eigenen drei Stadträten anscheinend nur noch Jochen Flammersberger und Elmar Datzer von der Bürgerliste. Die Mehrheit lehnte den Antrag nach einer Diskussion ab.

Simon Rinke (CSU) befürchtete, dass der Umweltbeirat "sich in einer negativen Art und Weise selbstständig macht". Ihm gefiel die Vorstellung eines selbstständigen Gremiums genauso wenig wie Herbert Römmelt (FWG). Und Mathias Krönert (FDP) sprach sich dafür aus, externes Wissen bei Bedarf dazuzuholen.

"Der Umweltbeirat wäre dafür da, dass naturnahe, kritische Themen zu uns kommen, bevor sie eskalieren." Andrea Rauch, Fraktionssprecherin der Grünen im Volkacher Stadtrat

Genau das reichte Andrea Rauch, Fraktionssprecherin der Grünen, aber nicht: "Der Umweltbeirat wäre dafür da, dass naturnahe, kritische Themen zu uns kommen, bevor sie eskalieren." Flammersberger ergänzte, das Gremium wolle nicht mitentscheiden, "sondern nur beraten". Rauch zufolge dient er nicht dazu, die Experten nur zu Rate zu ziehen, wenn man sie brauche. Sie verwies auf das positive Beispiel anderer Orte, "in denen im Umweltbeirat gerade kein Mitglied des Stadtrates sitzt". Die angefragten Verbände seien begeistert und würden gerne jemanden schicken.

Doch eben diese Beratung von außen sahen ihre Stadtratskollegen bei der Sitzung in der Mainschleifenhalle nicht als dringend notwendig an. Einzig Udo Gebert (FWG) sagte: "Ich kann damit leben." Allerdings halte er die im Antrag beschriebenen Aufgaben für zu umfangreich. Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) betonte hingegen: "Wir sind alle mit dem Ohr am Bürger."

Nicht nur Bauanträge im Ausschuss

Statt eines Umweltbeirats soll darum der Bauausschuss, der mit vollem Namen ja Bau-, Agrar- und Umweltausschuss heißt, sich mindestens zweimal pro Jahr explizit und womöglich auch unter Beteiligung externer Experten mit Umweltthemen beschäftigen, statt immer nur Bauanträge abzuhandeln. Mit diesem Vorschlag Rinkes konnten sich alle anfreunden. Wie diese Idee genau umgesetzt werden und in die Geschäftsordnung Einzug halten soll, wird in der kommenden Stadtratssitzung am 20. Juli festgeschrieben.