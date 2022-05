Nur zwei Tagesordnungspunkte hat die Sitzung des Volkacher Stadtrates am Montagabend, doch die haben beide eine große Bedeutung: Es geht um das Fränkische Weinfest und die Sanierung des Volkacher Freibads. Beginn ist um 19 Uhr in der Mainschleifenhalle in Volkach.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sieht es heuer gut aus für Frankens größtes Weinfest: Von Freitag, 12., bis Dienstag, 16. August, soll es stattfinden und voraussichtlich wieder ähnlich besucherstark werden wie in den Jahren vor der Pandemie. Allerdings sind in dem Konzept, das dem Stadtrat vorgestellt wird, auch kleinere Änderungen geplant. Und hinter dem Feuerwerk, das normalerweise am Sonntagabend des Volkacher Weinfestes stattfand, steht noch ein Fragezeichen.

Einige Fragen dürften die Volkacherinnen und Volkacher sicher auch zum Stand der Sanierung ihres Freibads haben. Darum soll es bei der Sitzung einen Blick auf den Sachstand der Erneuerung geben, die sich derzeit mitten in der Leistungsphase 2, also der Vorentwurfsplanung befindet. Zudem ist die aktuelle Kostenschätzung ein Thema.