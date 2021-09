Gleich zwei schier unendliche Geschichten haben den Volkacher Stadtrat bei seiner Sitzung am Montagabend in der Mainschleifenhalle erneut beschäftigt. Mit jeweils klarem Ergebnis. Zum einen lehnt der Stadtrat weiterhin ab, dass die Deutsche Funkturm GmbH in der Dr.-Carl-Friderich-Straße südlich der Altstadt einen Funkmast errichtet.

Dieser soll 36,5 Meter hoch werden, was nicht nur die Mehrheit des Stadtrates als eindeutig zu hoch und mit seinen Aufbauten auch als zu wuchtig empfindet. Auch der Volkacher André Martin wehrt sich gegen diesen Bau, den das Landratsamt allerdings genehmigt hatte. Dagegen läuft eine Klage vor dem Verwaltungsgericht, berichtete Martin dem Volkacher Stadtrat.

Um den Turm in dieser Höhe weiterhin zu verhindern, musste der Volkacher Stadtrat nun den Bebauungsplan präzisieren. Denn das Landratsamt hatte das Nicht-Verbot eines über 20 Meter hohen Mastes als Zustimmung gewertet. Das ärgerte nicht nur Martin selbst, auch Peter Kornell (FWG) sprach von einer "groben Fehlinterpretation". Er verwies auf die Diskussionen in der Vergangenheit und erinnerte daran, dass man gute Alternativen als Standorte angeboten habe. So nah an der Wohnbebauung und Altstadt sei der Mast nach wie vor unerwünscht. Das sah die Mehrheit ebenso.

LZR muss in Fahr bis Ende 2028 fertig sein

Ein weiteres Dauerthema fand ein sehr kurzes Ende: Wie beim Termin vor Ort ausführlich besprochen, muss die Kitzinger Firma Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) die bereits im Mai 2019 vereinbarten Fristen für den Sand- und Kiesabbau in Fahr am Elgersheimer Hof einhalten. Das bedeutet, der Abbau muss bis Ende 2024, die Rekultivierung bis Ende 2028 beendet sein. Zudem wurde in dem mehrheitlichen Beschluss des Stadtrates festgehalten, dass nicht nur der Abtransport sondern auch die Verfüllung per Schiff erfolgen muss.