Die gute Nachricht für alle Pilgerinnen und Pilger: Nach zwei langen Jahren der Corona-Pandemie findet die städtische Wallfahrt nach Burgwindheim wieder statt – und zwar traditionsgemäß am zweiten Wochenende nach Fronleichnam am 25. und 26. Juni. Dies teilt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mit.

Los geht die zweitägige Wallfahrt der Volkacher zum hl. Blut nach Burgwindheim am Samstag, 25. Juni. Um 5 Uhr früh sammeln sich die Gläubigen an der Stadtpfarrkirche, um dann nach dem Reisesegen Richtung Burgwindheim zu pilgern. Um circa 6.30 Uhr ist traditionsgemäß Gottesdienst in Rimbach.

Am Sonntag, 26.Juni, ist um 18 Uhr Abholung der Wallfahrerinnen und Wallfahrer am Marterl in Volkach mit feierlichem Einzug in die Pfarrkirche zum Schluss-Segen mit dem Allerheiligsten und Ehrungen.