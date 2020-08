Volkacher verschieben die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren

Eine Sitzung des Volkacher Stadtrates am Weinfestmontag? Undenkbar! Vor Corona. Am Montagabend hat sich die verkleinerte Version des Stadtrates namens Ferienausschuss zur Sitzung im Schelfenhaus getroffen, während statt auf dem Weinfestplatz am Volkacher Marktplatz viele Leute in der Abendsonne ihren Schoppen genossen. Ob zweiter Bürgermeister Udo Gebert (FWG), der erstmals eine Sitzung leitete, deshalb so auf die Tube drückte? Mit dem Glockenschlag um Punkt 19 Uhr begann er mit dem ersten von neun Tagesordnungspunkten, noch vor der nächsten vollen Stunde war der öffentliche Teil erledigt.

Und der brachte eine Überraschung: Die Erhöhung der Kita-Gebühren hat der Ferienausschuss ins kommende Frühjahr verschoben. Damit setzte sich Matthias Krönert (FDP) durch, der sich klar gegen die moderate Steigerung von etwa vier Prozent ausgesprochen hatte. Seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 waren die Elternbeiträge gleich geblieben und bewegten sich für über Dreijährige zwischen 103 Euro bei vier bis fünf Stunden Buchungszeit pro Woche und 133 Euro (neun bis zehn Stunden). Für Kinder unter drei sind 152 Euro (vier bis fünf Stunden) bis 197 Euro (neun bis zehn Stunden) fällig. Das zweite Kind erhält 15 Euro Nachlass. Sind drei Kinder gleichzeitig in einer Volkacher Kita, ist das dritte Kind frei.