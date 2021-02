Normalerweise gestalten an Dreikönig um die 50 Sternsinger den Gottesdienst mit, bevor sie durch die Straßen in Volkach ziehen. In diesem Jahr durften leider nur die drei Könige und ein Sternträger mit dabei sein. Und die Sternsinger konnten auch nicht persönlich zu den Menschen kommen – aber dafür die Menschen zum Sternsinger-Segen, wie es im Presseschreiben heißt.

In der katholischen Pfarrkirche wurde eine "Sternsinger-Haltestelle" aufgebaut, an der sich jeder den Segen kontaktlos in Form von Kreide oder Aufkleber selbst abholen konnte – quasi ein "Segen to go". Die Sternsinger hatten außerdem noch Sterne gebastelt, die ebenfalls mitgenommen werden konnten, als kleines persönliches Geschenk.

Die Volkacher haben regen Gebrauch von der Haltestelle gemacht und nachdem die Aktion bis zum 2. Februar verlängert wurde, konnten insgesamt 6000 Euro gesammelt werden, wie es abschließend heißt.