In eine Zwickmühle geraten war der Volkacher Stadtrat im Mai 2019: Er wollte den Sand- und Kiesabbau am Elgersheimer Hof in Fahr möglichst schnell beendet haben, aber gleichzeitig das Verhältnis zur Kitzinger Firma Lenz Ziegler Reifenscheid (LZR) nicht vollends verderben. Heraus kam schließlich ein Kompromiss: Der Kies- und Sandabbau am Elgersheimer Hof sollte bis 2024 beendet werden. Für die Rekultivierung des Geländes wurde eine Frist bis Ende 2028 vereinbart, jeweils zwei Jahre früher als von LZR beantragt.

Nun steht das Thema erneut auf der Tagesordnung des Volkacher Stadtrates. Am Montag trifft sich dieser in Form des Ferienausschusses um 19 Uhr im Schelfenhaus. Der vorliegende Antrag von LZR lautet: "Die Rekultivierung erfolgt parallel zum Abbau und soll spätestens 2029 fertig gestellt werden." Darum beantrage die Firma eine Verlängerung der Abbaugenehmigung beziehungsweise des Gesamtvorhabens bis 2029.

Weiteres wichtiges Thema auf der Tagesordnung ist die Entbindung Alfred Weissenseels von seinem Ehrenamt als Stadtrat. Das FWG-Mitglied tritt als Stadtratsmitglied zurück. Für ihn wird ein Nachfolger festgelegt.