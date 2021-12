Ein Novum in der Geschichte des Volkacher Stadtrates gibt es am Montag, 13. Dezember. Um 18.30 Uhr trifft sich das Gremium erstmals in der Mainfranken-Kaserne der Bundeswehr, wo das Logistikbataillon 467 zuhause ist. Dementsprechend lautet der erste Tagesordnungspunkt der Sitzung auch: Oberstleutnant Holm Schreiter, Kommandeur und Standortältester, stellt den Bundeswehr-Garnisonsstandort Volkach vor.

Anschließend wird aber eine normale Stadtratssitzung stattfinden, bei der es unter anderem um die Prüfung der Jahresrechnung 2020 und die Verlängerung des Sanierungsgebietes Volkach geht.

Wer an der Sitzung in der Kaserne teilnehmen möchte, wird gebeten, rechtzeitig vor Ort zu sein. Vor Betreten der Kaserne erfolgt an der Wache die allgemeine Zugangskontrolle durch Vorlage des Personalausweises. Für alle Teilnehmer:innen gilt die 3G-Plus-Regel, das heißt es es erfolgt eine Testung vor Ort. Diese findet ab 17.30 Uhr kostenfrei am Eingang des Sitzungsraumes durch Bundeswehrpersonal statt.