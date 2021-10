Volkach vor 13 Minuten

Volkacher Schule Entkeimungsgerät gespendet

Die Firma Akudmedpharm aus Volkach hat ein neues UV-C-Luftentkeimungsgerät an die Grund- und Mittelschule in Volkach gespendet und geliefert. Es ist in einer der 1. Klassen im Einsatz, wie das Unternehmen in einem Pressebericht schreibt. Das Gerät habe einen Wert von rund 4000 Euro. Mit dem Entkeimungsgerät sollen Viren, Bakterien und Pilzsporen in der Raumluft herausgefiltert werden.