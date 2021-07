Wenngleich die aktuellen Vereinsnachrichten pandemiebedingt nicht üppig waren, haben sich doch fast 40 Mitglieder zur Generalversammlung im Garten des Schützenhauses eingefunden. Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein, selbst aktives Mitglied im Verein, sprach von "einem komischen Jahr" und hofft, "dass sich bald wieder der normale Dienstbetrieb mit gemütlichen Treffen und wettkampfmäßigen Schießen einstellen wird."

Vorstand Andreas Kaltenbach, erst seit einem Jahr "im Dienst", hätte sich auch gern bei seiner ersten Generalversammlung, die unter seiner Leitung stattfand, einen anderen Einstieg gewünscht und spricht von "besonderen Zeiten" die jetzt hoffentlich vorüber sind. Die stattliche Zahl von 176 Mitgliedern zeigt ihm, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist. "Unser Verein lebt durch die Mitglieder," meinte er und berichtete von vielen "fleißigen Helferlein", die das Jahr über, trotz der nicht gewollten Ruhe im Vereinsleben, viel arbeiteten, den Garten pflegten und sich immer nach dem Rechten umschauten. "Euch ist es zu verdanken, dass der Schießbetrieb langsam wieder starten kann." lobte er. Dennoch: "ein Schützenfest, wie früher, wird es heuer nicht geben!" Allerdings hofft er, dass im September die Proklamation des neuen Schützenkönigs oder der neuen Schützenkönigin durchgeführt werden kann.

"Wir haben gut gewirtschaftet"

Schatzmeister Harald Thurn berichtete, dass trotz des Vereinsstillstandes im Haushaltsjahr ein kleines Plus zu verbuchen war. "Wir haben was geleistet und gut gewirtschaftet," sprach er in seiner Übersicht, was auch die Rechnungsprüfer voll und ganz bestätigten. Drei große finanzielle Brocken stehen für das laufende Geschäftsjahr an: Bei Starkregen tropft Wasser in das Vereinsheim. Eine Dachsanierung steht an. Weiter muss aufgrund von Umweltschutzgründen der Schießstand im Freien mit sogenannten Schießtrichtern ausgestattet werden und Drittens sollen für das Darlehen Sondertilgungen durchgeführt werden. Die anwesenden Mitglieder stimmten den geplanten Maßnahmen einstimmig zu.

Nach Durchführung der Wahlen ergibt sich folgendes Ergebnis: Das Schützenmeisteramt begleiten als Erster Schützenmeister Andreas Kaltenbach, Vertreter Michael Skoda, Schriftführerin Carmen Kaltenbach, Schatzmeister Harald Thurn, Sportleiter Hans Haagen, Jugendleiter Fred Grimm. Im Gesellschaftsausschuss sind weitere neun Mitglieder.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hans Haagen eine Ehrenurkunde und Klaus Hufnagel bekam für besondere Schießleistungen die Grüne Schützenschnur überreicht.