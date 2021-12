Winterzeit, Schnee und Eis - die weiße Pracht ist zwar schön anzusehen, aber auch nicht ganz ungefährlich. Daher erinnert die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach an die Räum- und Streupflicht. Natürlich ist auch der städtische Räumdienst für die städtischen Flächen organisiert. Die Bauhöfe sind schon oft bereits nachts für die Bürgerinnen und Bürger aktiv, um die wichtigen und frequentierten Wege eisfrei zu halten. Das gibt die VG Volkach in einer Pressemitteilung bekannt.

Was Bürgerinnen und Bürger beachten müssen:

Gehwege sind der Pressemitteilung zufolge an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte bestreut man die Gehwege mit geeigneten abstumpfenden Stoffen wie Sand oder Splitt, jedoch aus Umweltschutzgründen nicht mit Tausalz oder ätzenden Mitteln. Bei besonderer Glättegefahr wie beispielsweise an Treppen oder starken Steigungen ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Maßnahmen müssen bis 20 Uhr so oft wiederholt werden, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

Der geräumte Schnee oder Eisreste sollen so neben den Gehwegen gelagert werden, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, muss das Räumgut spätestens am folgenden Tag von der öffentlichen Straße entfernt werden. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege müssen bei der Räumung stets freigehalten werden.

Die VG Volkach bittet im Interesse aller Passantinnen und Passanten und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern um die Einhaltung der Vorgaben, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Vorgaben dienen unserer aller Sicherheit, insbesondere der Kinder und der älteren Generation. Wenn sich alle Beteiligten daranhalten und sich umsichtig und wetterangemessen bewegen, kommen wir gemeinsam sicher durch den Winter", wird Bürgermeister Heiko Bäuerlein zitiert.