Volkacher Rathaus baut digitales Angebot weiter aus

Die digitale Verwaltung macht einen weiteren Schritt nach vorne. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mit Nordheim, Sommerach und der Stadt Volkach wird weiter zum "Digitalen Rathaus" ausgebaut. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach übergab einen Förderbescheid in Höhe von 9100 Euro, mit dessen Hilfe Online-Dienstleistungen in der kommunalen Verwaltung erweitert werden sollen, wie es im Presseschreiben heißt.

"Wir bauen dieses Angebot kontinuierlich aus", erläutert Geschäftsstellenleiter Gerhard Wagenhäuser und fügt hinzu, dass mithilfe des Geldes ein Software-Programm gekauft wird, mit dem künftig das Reservieren und Anmelden von Plätzen in den städtischen und freien Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt Volkach und deren Stadtteilen sowie in der Gemeinde Nordheim am Main sowie weitere Verwaltungsleistungen aus dem Standesamt (Anforderung von Urkunden) möglich sein werden.

Hürden zwischen Bürgern und Staat abbauen

Ministerin Gerlach betonte: "Die Verwaltung muss höchsten Service garantieren – einfach, schnell, online. Wir wollen Hürden zwischen Bürgern und Staat abbauen und einen konkreten Mehrwert schaffen. Mit dem digitalen Rathaus können die Kommunen schnell und direkt mit ihren Bürgern kommunizieren."

Die neue Förderrichtlinie "Digitales Rathaus" trat am 1. Oktober 2019 in Kraft. Für das neue Förderprogramm stehen 42,68 Millionen Euro bereit. Gemeinden, Zusammenschlüsse von Gemeinden sowie Gemeindeverbände im Freistaat Bayern können nun für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten eine staatliche Förderung erhalten.

Weitere Informationen zum Förderprogramm gibt es auf www.digitales-rathaus.bayern