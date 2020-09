Der Volkacher Stadtrat tagt am Montag, 28. September, ab 19 Uhr in der Mainschleifenhalle. Wichtiges Thema ist die Neugestaltung des Mainvorlands. In der Sitzung sollen die Anregungen aus dem Bürgerworkshop vorgetragen werden. Weitere Tagesordnungspunkte sind der Entlastungsparkplatz Altstadt am Freibad, der Antrag auf Erstellung eines Radfahrkonzepts sowie die Überarbeitung vorhandener Wander- und Radwegkonzepte. Auch der städtebauliche Rahmenplan wird vorgestellt.

Zu Beginn der Sitzung haben Bürger die Möglichkeit, Fragen und Anregungen vorzutragen, auf die der Stadtrat antwortet.